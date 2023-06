«Un viaggio nella vita», giovani bergamaschi alla ricerca dei «confini»

Il tutto è iniziato di prima mattina martedì 13 giugno presso la piazza della Transalpina/Trg Evrope, dove è stata svolta una breve ma indispensabile introduzione alla storia complessa del confine.

Il gruppo si è prefisso di conoscere i «confini», visitando e incontrando nel corso di cinque giorni luoghi e persone in grado di trasmettere pensieri e azioni di accoglienza e di pace. Per questo la prima visita è stata dedicata ai minori stranieri non accompagnati, ospitati presso la struttura del San Luigi di Gorizia. Vincenzo e Paolo hanno raccontato le storie di alcune di queste persone che hanno percorso la rotta balcanica, rischiando quotidianamente la vita, per arrivare in Italia. Hanno anche aiutato a comprendere quanto siano sbagliati e distruttivi i pregiudizi che impediscono la conoscenza e l’amicizia tra culture e popoli diversi.

La componente slovena in città

In termini diversi, lo stesso concetto è stato espresso al Kulturni dom, dove Aldo Rupel e Igor Komel hanno raccontato le vicende della componente slovena della città, le opportunità e le difficoltà del vivere insieme - parlando lingue diverse - nel medesimo territorio. I due relatori, partendo dalla loro esperienza personale, hanno raccomandato ai partecipanti di essere sempre costruttori di ponti e mai di muri.

L’incontro con don Alberto De Nadai

È stata la volta poi del Parco della Rimembranza e di una chiacchierata con don Alberto De Nadai che ha raccontato la vita e le relazioni con le persone più povere, fragili, deboli e dimenticate. Don Alberto De Nadai ha dedicato a loro al sua vita, fino a oggi quando, all’età di 92 anni, continua ogni giorno a visitare il carcere di via Barzellini e a ospitare in casa i detenuti in residenza coatta.

A Sveta Gora

C’è stato poi il tempo di risalire fino alla cima del Monte Santo, Sveta Gora. I giovani sono stati ricevuti dal rettore pater Bogdan Knavs che li ha accompagnati a vedere il bellissimo panorama dalla sommità del campanile e li ha intrattenuti raccontando la sua storia. Suscitando un moto di immediata simpatia e condivisione, ha raccomandato di cercare la propria strada nella vita, rimarcando come non si possa essere felici da soli, ma soltanto impegnando tutto sé stessi per donare felicità a tutti. In questo senso, raccontando la storia del territorio, ha evidenziato come si debba essere grati a coloro che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno rischiato e spesso perso la loro vita per liberare i popoli dal veleno nazista e fascista che tanto male aveva portato anche in questa parte dell’Europa.

A Nova Gorica

A Nova Gorica, i ragazzi bergamaschi hanno incontrato, presso il Mladinski Center, Jasmina Bolterstein e Majda Smrekar. La prima ha raccontato la vita della città, sottolineando soprattutto la situazione delle persone che hanno maggiori difficoltà e che devono essere accolte così come sono, perché ogni uomo ha una sua storia da trasmettere e non c’è da temere nulla dalla conoscenza e dall’amicizia che ci rendono più veri e più umani. La seconda ha presentato la sua associazione umanitaria KID, con la quella è impegnata nell’accoglienza dei più poveri, in particolare in questi ultimi anni delle famiglie fuggite dall’Ucraina, con le loro criticità e difficoltà.

Un pensiero a Franco Basaglia

A proposito di muri di abbattere e di confini da superare, l’ultimo passaggio della giornata è stato dedicato a Franco Basaglia, visitando il parco a lui dedicato collocato esattamente sulla linea di confine tra Italia e Slovenia. Lo psicologo Marco Visintin e lo psichiatra Alessandro Saullo hanno guidato il gruppo in una breve visita alle strutture del centro di salute mentale. La figura liberante e liberatoria di Basaglia e le conseguenze della sua esperienza goriziana, sono state fatte rivivere, nel percorso che ha condotto alla fine della separazione tra sani e malati e alla rivoluzionaria Legge 180. Tutti sono rimasti molto colpiti dalla passione e dalla competenza dei due accompagnatori, soprattutto dall’attenzione e delicatezza nei confronti delle persone che si trovano ad affrontare periodi particolarmente delicati e difficili nello scorrere ordinario della vita.