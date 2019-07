Una chitarra per l’addio a Dante

«Spirito libero che ha apprezzato la vita» Si è celebrato mercoledì 31 luglio alle 10.30 nella chiesa del cimitero di Bergamo il funerale di Giuseppe Dante Marchetti, musicista 64enne che è morto domenica in uno schianto in moto in via Borgo Palazzo.

Una cerimonia intima e commossa quella che ha dato l’addio a Dante Giuseppe Marchetti, il musicista 64enne deceduto domenica in un incidente stradale in via Borgo Palazzo a Bergamo mentre era a bordo di una moto.

A celebrare il rito funebre il frate cappuccino, padre Marco Bergamelli: «Davanti a una morte così drammatica e al dolore che stanno vivendo i suoi cari ci si chiede perché. La reazione di rabbia, anche verso Dio, vuol dire che ci rivolgiamo a qualcuno. Chi non crede con chi si lamenta o si arrabbia? Mi ha sempre colpito l’affermazione del grande giornalista Indro Montanelli che non era credente: “Non sapendo da dove vengo, non sapendo dove vado, adesso che sono anziano e malandato mi viene spontaneo dire é stato inutile vivere”. Noi cristiani abbiamo però questa certezza in più, che oltre la morte c’è la vita eterna. Per Giuseppe non finisce tutto con la sua morte fisica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA