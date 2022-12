Una marea rossa in centro, si è corsa la «Babbo Running» - Foto/Video

Come ormai da qualche anno, la Vigilia in centro è caratterizzata anche dalla Babbo Running, la manifestazione che vede migliaia di persone vestite da Babbo Natale, per una camminata collettiva di 5 km tra le vie di Bergamo bassa e di Città Alta. Un occasione per stare insieme e condividere una mattina all’aperto in una fredda ma splendida giornata di sole e fare solidarietà visto che i proventi della manifestazione verranno donati alla Fondazione Veronesi e al progetto Gold for kids.