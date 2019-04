Una vita per l’insegnamento

Torre de’ Roveri piange Silvia «Era riservata, ma sempre circondata da molti amici, ed era convinta che essere felice significasse pensare e dire che la vita è bella se impari ad accettarla». Così il marito e le due sorelle ricordano Silvia Paganoni, 58 anni, che si è spenta nella notte tra lunedì e martedì in seguito a una malattia.

Silvia Paganoni era originaria di Torre de’ Roveri e nel 1990 si era sposata con l’ingegnere Edoardo Vitali, dal quale ha avuto i figli Francesco e Federica, che oggi hanno rispettivamente 27 e 21 anni. La coppia ha vissuto a Rosciate per 26 anni, per poi trasferirsi nuovamente a Torre de’ Roveri, in via Colle dei Pasta, due anni fa.

Docente di matematica e scienze alle scuole medie di Alzano Lombardo, Silvia Paganoni ha dedicato tutta la vita all’insegnamento. Non solo un lavoro, ma una vera e propria passione che la madre Rosetta Brumana, scomparsa nel 2008, anche lei insegnante, aveva tramandato a tutte e tre le figlie. I funerali saranno celebrati giovedì pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Gerolamo, a Torre de’ Roveri.

