Unci in visita a Casa Mater porta in dono uova pasquali

Per l’iniziativa delle Donne Unci, numerosa compagine femminile di Bergamo, i consiglieri della sezione provinciale dell’Unione nazionale Cavalieri d’Italia, unitamente al presidente Marcello Annoni e alla responsabile donne Tina Mazza hanno visitato Casa Mater social housing, in via Clementina, a Bergamo. Accompagnati da Marcella Messina, assessore alle Politiche sociali, e da Katia Sperandio, responsabile Area Adulti dei Servizi sociali.

L’assessore Messina ha sottolineato la vicinanza di Unci ai più deboli, in particolare sul territorio. Casa Mater, costituita nel 2010, è composta da diciotto appartamenti di proprietà del Comune, ma gestita dalla Cooperativa Ruah e dalla Caritas diocesana. Il progetto è finalizzzato all’accoglienza di donne sole con minori, in difficoltà socio economica, impostato a sostenere l’educazione e la cura degli spazi abitativi, a momenti di socializzazione, affiancate da educatori che supportano verso il percorso di autonomia. Storia al femminile di solidarietà, accoglienza e speranza.

La consegna delle uova pasquali

All’ingresso della struttura è affissa una targa intitolata a Madre Teresa di Calcutta, a questo proposito assume un significato particolare una sua frase scritta sul depliant del condominio: «La donna ha più di tutte le creature la capacità di amare, di trasformare i piccoli gesti in momenti significativi». Al responsabile Andrea Baroni sono state consegnate diverse coloratissime uova pasquali donate da Giuliana della «Trattoria d’Ambrosio» e numerose confezioni di chiacchiere ideate per i bambini offerte dall’azienda «Piuma d’Oro» di Treviglio. Sono stati consegnati doni anche per i bimbi delle realtà case housing femminili Casa del Borgo, Casa Sara e Casa Colori, sempre per donne e madri in difficoltà.