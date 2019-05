Un’estate di rap e nostalgie reggae

Indie rock in calo, su L’Eco tutti i concerti Anche il programma dei festival bergamaschi segue l’onda della musica che piace ai più giovani.

l nome più altisonante? Young Signorino all’Edonè (15 giugno). Il più amarcord? I Kina a Libera la Festa a Osio Sopra a fine luglio. E poi i redivivi Anthrax che arrivano in Italia per l’unica data del loro tour il 4 agosto al Metal For Emergency di Filago, i rapper di vecchia scuola come Frankie Hi-Energy al Bonate Band Circus (20 giugno a Bonate Sotto) e Kaos One all’Ambria Music Fest (19 luglio), i rockettari Fast Animal and Slow Kids al Filagosto (30 luglio), i Virginiana Miller al Senza far rumore a Cisano (23 maggio), Tre allegri Ragazzi Morti alla Festa della musica a Romano di Lombardia (21 giugno), Giorgio Canali all’Edoné (24 maggio) fino agli evergreen come Bandabardò al Lazzaretto (14 giugno) e Almanegretta al Fara Rock (11 luglio). E poi il punk con Derozer, Shandon e L’invasione degli omini verdi, il concerto atteso di The André (il 1 giugno all’Edoné), cantautore che canta la trap di Sfera Ebbasta e Ghali con la voce di Faber, fino a un festival di cumbia al Polaresco in programma a luglio.

