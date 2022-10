Uniacque punta sulla bolletta online. «I risparmi destinati a progetti educativi»

Ecco come funziona

«Per gli utenti una grande semplificazione»

Una semplificazione per gli utenti, che potranno così ricevere via mail la bolletta digitale dell’acqua e consultarla su qualsiasi dispositivo. «Lo sportello online permette a tutti gli utenti di gestire la propria fornitura idrica direttamente da casa, in modo molto semplice. Il collegamento è possibile da pc o da smartphone e dà la possibilità di accedere in tempo reale a questi servizi – sottolinea Luca Serughetti, presidente di Uniacque -. Scegliere di attivare la bolletta online offre molteplici benefici e rappresenta anche un gesto di grande valore per il futuro, visto che il risparmio per la spedizione delle bollette cartacee sarà destinato ai progetti educativi di Uniacque con le scuole del territorio». «La campagna Uniacque per l’attivazione della bolletta online nella sua fase di lancio ad aprile e maggio ha portato già più di 8mila utenti alla scelta della bolletta digitale – aggiunge Pierangelo Bertocchi, amministratore delegato di Uniacque -. La digitalizzazione dello sportello rientra nella nostra visione di sostenibilità e di sempre maggiore attenzione verso gli utenti bergamaschi, un ulteriore passo verso la “digital transformation” di Uniacque, che ha avuto come precedente importante la digitalizzazione e lo snellimento di alcune procedure legate ai nostri processi di acquisto». La campagna di Uniacque «Avere tutto sotto controllo è facile: attiva la bolletta online» si svolgerà su vari canali per un approccio e un’interazione efficaci con lo strumento dello sportello online.