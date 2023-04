UniBg aderisce a Unicore, 65 rifugiati potranno continuare gli studi in Italia

L’Università di Bergamo fa parte delle 35 Atenei italiani che parteciperanno alla quinta edizione del progetto Unicore University Corridors for Refugees per dare la possibilità a 61 rifugiati di proseguire il loro percorso accademico in Italia. Gli studenti, attualmente rifugiati in Kenya, Niger, Nigeria, Sud Africa, Uganda, Zambia e Zimbabwe, saranno selezionati sulla base del merito e della motivazione, attraverso un bando pubblico.