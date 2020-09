UniBg, orientamento per le matricole

Dal 7 settembre al Lazzaretto L’Ateneo orobico ha organizzato una settimana di orientamento dedicata alle matricole alla cittadella accademica del Lazzaretto, allestita nel solo mese di settembre per garantire sicurezza e accessibilità agli studenti.

Dal 7 al 15 settembre docenti, personale universitario e associazioni studentesche accompagneranno le matricole nel compimento dei primi passi tra le attività e i programmi dei dipartimenti e i numerosi servizi dell’ateneo.

Nel frattempo, prorogate al 18 settembre le iscrizioni ai corsi di laurea magistrali.

Dopo la positiva riuscita dell’organizzazione e della gestione di 720 aspiranti medici che hanno partecipato al test d’accesso al corso di medicina e chirurgia svoltosi giovedì 3 settembre, da lunedì 7 a lunedì 15 settembre al Lazzaretto di Bergamo, nuova cittadella dell’Università degli studi di Bergamo allestita per il solo mese di settembre, è previsto un fitto programma rivolto agli studenti, a partire dalle giornate di orientamento.

«L’organizzazione e la cooperazione tra più realtà cittadine ha permesso lo svolgimento del test di medicina con esito più che positivo dal punto di vista della sicurezza, considerati gli oltre 700 iscritti – afferma il rettore Remo Morzenti Pellegrini. – In questi mesi l’Università ha costruito un nuovo rapporto con gli studenti, dialogando con loro e ascoltando le loro esigenze. Da qui è emerso che, soprattutto all’inizio di una nuova esperienza, che sia la vita universitaria o la didattica a distanza, i giovani hanno bisogno di essere accompagnati e, per questo motivo, la settimana di orientamento non può essere virtuale ma in presenza. Lo spazio messo a disposizione dal Comune e Bergamo Infrastrutture, messo in sicurezza e facilmente accessibile grazie al supporto di Prefettura, Polizia, Atb e Sab, si presta perfettamente a questo genere di attività».

Da lunedì 7 settembre docenti, personale universitario e associazioni studentesche saranno al Lazzaretto per fornire le informazioni principali utili a iniziare con profitto il percorso universitario: tasse e borse di studio, scadenze amministrative e mobilità internazionale sono tra gli argomenti che verranno affrontati, per fornire alle matricole opportunità di iniziare a prendere confidenza con il mondo accademico.

Novità dell’ultimo minuto in tema di scadenze amministrative, è la proroga della scadenza delle iscrizioni ai corsi di laurea magistrali, spostata dal 4 al 18 settembre.

Scadenze e programma aggiornato sono consultabili sul sito dell’ateneo www.unibg.it https://www.unibg.it/node/9526

Ecco il programma

Si comincia lunedì 7, alle 9.00 con lo sportello informativo: gli studenti che si prenoteranno potranno incontrare degli operatori del Servizio Orientamento e degli studenti che potranno rispondere a tutti i loro dubbi e quesiti sulla vita universitaria Unibg. Inoltre, degli operatori del CUS proporranno ai candidati delle “pillole di benessere” per affrontare al meglio anche fisicamente l’anno accademico.

Lo sportello sarà aperto operativo dalle 9 alle 17 nelle seguenti giornate:

- dal 7 all’15 settembre

- 21 settembre

Martedì 8 e lunedì 14 alle 10 si parlerà di tasse e borse di studio, mentre dalle 11 di scadenze amministrative.

Giovedì 10 sarà la volta della mobilità internazionale (ore 10), replicato anche martedì 15, e della presentazione della consulta studentesca (ore 11).

Martedì 15 alle 11 saranno protagoniste le varie associazioni studentesche e il CUS Bergamo – Centro Universitario Sportivo che, oltre alla ricca offerta di corsi fitness e attività sportive, presenterà il programma Dual Career, di straordinaria rilevanza socioculturale. Il programma permette agli studenti-atleti di combinare la propria carriera sportiva con lo studio in modo flessibile. Ogni anno vengono ammessi dieci nuovi studenti – atleti, che possono usufruire di: immatricolazione in regime di tempo parziale, sospensione degli studi per un anno in caso di importanti impegni sportivi, come i giochi olimpici o i campionati mondiali, tutorato amministrativo e per l’accesso ai servizi, supporto alla preparazione agli esami, accesso agli impianti sportivi universitari e alla foresteria (per i non residenti nella provincia di Bergamo) in occasione degli esami.

Lo sportello informativo sarà attivo anche lunedì 21 per un approfondimento sui servizi per studenti con disabilità e DSA (dalle ore 10).

Accoglienza matricole

Dal 22 al 29 settembre l’accoglienza delle matricole si svolgerà in giornate dedicate ai singoli dipartimenti, dove i docenti saranno impegnati in saluti e presentazioni delle aree didattiche: verranno illustrati la struttura organizzativa delle lauree triennali e delle lauree magistrali a ciclo unico e i contenuti dei corsi.

Al termine, gli operatori dello sportello informativo saranno a disposizione di tutti gli studenti.

Per il calendario delle attività d’accoglienza visitare il sito del dipartimento d’interesse www.unibg.it

