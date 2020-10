Unibg, ultima campanella per iscriversi

Click Day giovedì, i test il 14 e 16 ottobre In questo periodo di profonda incertezza legata alla ripresa, l’Università degli studi di Bergamo si apre agli studenti con un nuovo bando per iscriversi ai percorsi di laurea triennale e a ciclo unico. Registrato anche un aumento nelle iscrizioni ai corsi di laurea magistrale.

L’Università degli studi di Bergamo scommette sui futuri studenti ed è pronta ad accoglierli negli ampi spazi degli 8 dipartimenti diffusi in tutto il territorio. Nella giornata di lunedì 5 ottobre sono ripartite le lezioni in presenza, alternate a quelle a distanza, secondo la modalità mista di fruizione delle lezioni così da essere preparati in caso di nuove direttive ministeriali. Sicurezza e accessibilità, anche in tema bandi per l’assegnazione di strumenti tecnologici, sono le parole chiave di UniBg 2020/2021. Valori che hanno permesso la registrazione di un incremento delle iscrizioni ai corsi di laurea magistrale dell’Università degli studi di Bergamo: si registra infatti un trend positivo nelle nuove iscrizioni in crescita rispetto agli anni passati (+ 10%) e ancora aperte fino a venerdì 30 ottobre.

PROSSIME SCADENZE

Pc alla mano giovedì 8 ottobre alle ore 9.30 con il Click Day per assicurarsi uno dei 2000 posti disponibili messi a disposizione dall’università. Per verificare i requisiti d’accesso: www.unibg.it sezione TOLC sezione CLICK DAY

Per i ritardatari e gli indecisi, ancora due possibilità per accedere ai test d’ammissione: le giornate di mercoledì 14 e venerdì 16 ottobre saranno dedicate ai TOLC, test di verifica della preparazione per l’accesso ai corsi di studio, obbligatori per l’immatricolazione ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico. La partecipazione ai TOLC è rivolta anche ai candidati disabili e con diagnosi DSA per cui sono previste agevolazioni.

Dal 9 ottobre sarà pubblicato il bando autunnale con iscrizione immediata per chi ha sostenuto o sosterrà i TOLC della sessione di ottobre. Per approfondimenti e scadenze www.unibg.it sezione PRIMA ISCRIZIONE – [email protected]

Nelle prossime ore l’Ateneo emanerà uno specifico bando per l’assegnazione di benefici utili ad ampliare la dotazione tecnologica e la connettività degli studenti, così da garantire la possibilità di frequentare le lezioni a distanza nell’evenienza di un nuovo lockdown.

CLICK DAY

I “Click Day” rappresentano un’ulteriore occasione di iscriversi ai molteplici corsi di laurea triennale e a ciclo unico offerti dall’Università degli studi di Bergamo. Per partecipare al CLICK DAY è sufficiente accedere con le credenziali fornite all’atto della registrazione nello Sportello Internet e compilare la domanda di immatricolazione online il più velocemente possibile. Per chi non riuscisse ad assicurarsi un posto in tempo, verrà pubblicato un bando autunnale con nuove opportunità di iscrizione.

TOLC

Dopo il tutto esaurito al primo TOLC della sessione di martedì 6 ottobre, l’Università degli studi di Bergamo propone ancora due date per gli indecisi e i ritardatari: mercoledì 14 e venerdì 16 ottobre. I TOLC possono essere svolti a casa, presso l’Università degli studi di Bergamo o qualsiasi altro ateneo presente nel calendario del sito CISIA (modalità [email protected]).

Per i candidati disabili e con diagnosi DSA è previsto lo svolgimento della prova con gli ausili necessari in relazione alla specifica disabilità e con un tempo aggiuntivo pari al 50% rispetto a quello definito per la prova di ammissione. Per approfondimenti: https://www.unibg.it/studia-noi/iscriversi/passi-iscriversi/prima-iscrizione-5-passi/tolccasa/tolc-studenti-disabilitadsa

