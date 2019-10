Università, domenica la festa per le lauree

Ci sarà anche il vice ministro.Diretta video Anche l’esibizione di Vinicio Capossela domenica a partire dalle 10.45 in piazza Vecchia per il Graduation Day. Potrai seguire la diretta in streaming sul nostro sito.

Ci sarà anche il vice ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Anna Ascani domenica 6 ottobre alle 11.00 in piazza Vecchia a Bergamo Alta al Graduation Day, cerimonia pubblica di consegna dei diplomi di laurea magistrale 2018\2019 organizzata per il secondo anno consecutivo per volontà del Rettore dell’Università degli studi di Bergamo, Remo Morzenti Pellegrini.

Oltre 1230 gli invitati alla manifestazione che accoglierà i laureati in tocco e toga, docenti, famigliari e amici nella suggestiva cornice di Piazza Vecchia alla presenza del sindaco Giorgio Gori e delle massime autorità del territorio. Il programma prevede alle 10.45 la partenza del corteo di studenti, direttori di dipartimento, prorettori, rettore, sindaco e vice ministro dal rettorato e attraverso via Colleoni verso piazza Vecchia. Alle 11.00 dopo l’Inno di Italia interverranno il Rettore Remo Morzenti Pellegrini e il sindaco Giorgio Gori. Seguiranno l’intervento musicale di Vinicio Capossela l’intervento di Letizia Moratti, presidente di UBI Banca e la consegna dei diplomi di laurea. A chiudere la cerimonia il saluto del vice ministro Anna Ascani e il tradizionale lancio del tocco.

