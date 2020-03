Università, Mattarella telefona al rettore

«Didattica online, voi esempio da seguire» Coronavirus, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al rettore dell’Università di Bergamo Remo Morzenti Pellegrini.

«Bravi, forza e coraggio. Siete l’emblema di questa unica possibilità di collegamento a distanza». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al rettore dell’Università di Bergamo Remo Morzenti Pellegrini nel corso di una telefonata. «Ho ricevuto quest’oggi (20 marzo, ndr) una chiamata dal Presidente Sergio Mattarella - ha detto commosso il Rettore - che ha voluto esprimere la sua vicinanza alla nostra Università e alla nostra Città in questo difficile momento». «Mi ha pregato - ha aggiunto - di ringraziare tutti i docenti e gli studenti impegnati in queste settimane nella didattica online, che stiamo sperimentando per la prima volta e che oggi è l’unica modalità per permettere la continuità della didattica».

«Il presidente Mattarella, perfettamente a conoscenza delle iniziative promosse dall’Ateneo per continuare la didattica - ha proseguito il rettore dell’Università di Bergamo Remo Morzenti - ha chiesto un parere sulle lezioni a distanza, e ha definito la nostra Università un baluardo dell’istruzione universitaria, un esempio da seguire e imitare, per permettere a tutti gli studenti del nostro Paese di affrontare con maggiore serenità e normalità questa emergenza». Al rettore Morzenti ha telefonato anche il ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi. Oggi - spiegano all’Università di Bergamo - il 98% degli insegnamenti è online.

