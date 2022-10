Università, un successo la prima festa delle matricole in Città Alta - Foto

Concentrarsi sul benessere, la salute e la dimensione socio-culturale della comunità studentesca per far «vivere» appieno il campus universitario di Bergamo, luogo di didattica e lezioni ma anche incontri e relazioni. Giovedì 6 ottobre, nella sede di sant’Agostino, l’anno accademico 2022/23 ha preso il via con la prima edizione della festa delle matricole, un evento pensato all’interno di «Open Campus», il progetto di università aperta e viva auspicato dal rettore Sergio Cavalieri.

La festa con gli studenti nella sede di Sant’Agostino

(Foto di Bedolis) La camminata in Città Alta

(Foto di Bedolis) Il rettore Sergio Cavalieri e il sindaco Giorgio Gori

Presenti circa 1500 dei 5 mila nuovi immatricolati per le lauree triennali e magistrali all’ateneo orobico. Nel pomeriggio c’è stata una passeggiata per Città Alta, con abbraccio simbolico sulle Mura. Poi la festa si è spostata a sant’Agostino per la presentazione delle varie associazioni studentesche e gli interventi di benvenuto da parte del rettore dell’università di Bergamo e del sindaco, Giorgio Gori. Ad allietare la serata anche un villaggio di street food e lo spettacolo con «Radio 105 Tutto Esaurito Show».

La camminata

(Foto di Bedolis) La camminata

(Foto di Bedolis) In Sant’Agostino

