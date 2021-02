La lunga fila al centro sportivo di Seriate per i tamponi naso faringei

Un’ora e mezza di attesa per il tampone

Seriate, Ats:«Potenzieremo il servizio» Alcuni lettori ci hanno segnalato lunghe code per effettuare il tampone naso-faringeo a Seriate con code fino a un’ora e mezza.

Molte le segnalazioni arrivate alla redazione nella mattinata di lunedì 22 febbraio per lunghe code a Seriate al centro sportivo per effettuare il tampone naso faringeo.

Si tratta per lo più di bambini e ragazzi della scuola materna alle superiori che si sono recati ad effettuare il tampone su indicazione di Ats Bergamo o del medico per sintomi riconducibili al Covid. Per molti l’attesa è durata anche un’ora e mezza.

In merito alla vicenda ecco la risposta di Ats Bergamo e Asst Bergamo Ovest.

«In merito alla presenza di un elevato numero di persone al centro tamponi di Seriate nella giornata di lunedì l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo e l’Asst Bergamo Est specificano che si tratta di un afflusso straordinario, legato all’elevato numero di soggetti afferenti al setting scuola che si sono presentati in autonomia per il tampone.

Allo scopo di gestire al meglio questa categoria, Ats Bergamo e Asst Bergamo Est sin da martedì lavoreranno su due fronti: da un lato per una migliore distribuzione dei tamponi sulle varie strutture dedicate al setting scuola presenti sul territorio bergamasco, dall’altro potenziando il numero di postazioni per l’effettuazione dei tamponi stessi».

