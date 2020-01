Uomo investito al passaggio a livello

Interrotta la Bergamo-Milano via Carnate Linea interrotta a causa di un investimento di un uomo di 60 anni a Osnago.

Tragico incidente lungo la linea ferroviaria a Osnago, in provincia di Lecco. Un uomo è stato investito e ucciso da un treno in corsa nei pressi del passaggio a livello all’altezza di via per Ronco attorno alle 14.35 di lunedì 20 gennaio.

A causa dell’investimento avvenuto tra le stazioni di Carnate Usmate e Paderno Robbiate, segnala Trenord, per l’intervento da parte delle autorità , la circolazione è al momento interrotta nella tratta Paderno Robbiate- Caranta Usmate. Trenord sta provvedendo ad effettuare un servizio di autobus sostitutivi.

