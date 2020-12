Bergamo, vaccino al primario Lorini

In prima linea contro il virus - Le foto Il primo a ricevere la dose di vaccino all’ospedale Papa Giovanni è stato Luca Lorini, primario della Terapia intensiva. Giuseppe Remuzzi, primo vaccinato ad Alzano.

Il primario di Terapia intensiva dell’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo, Luca Lorini (nella foto di apertura), il collega del reparto di Malattie Infettive, Marco Rizzi, il direttore del Pronto soccorso, Roberto Consentini, sono tra i primi a ricevere il vaccino contro il Covid-19 nel primo pomeriggio di domenica 27 dicembre. Con loro anche il presidente dell’Ordine dei medici, Guido Marinoni e i rappresentanti degli altri Ordini – Infermieri, Ostetriche e Professioni sanitarie – Gianluca Solitro, Nadia Rovelli, Guido Muzzi e i rappresentanti degli infermieri, dei presidi privati accreditati e delle Rsa.

All’ospedale di Alzano, invece, il primo a ricevere la dose di vaccino è stato Giuseppe Remuzzi, scienziato e direttore dell’Istituto Mario Negri: poi è il turno – fra gli altri – di Roberto Keim, primario della Terapia Intensiva di Seriate, Angelo Mercieri, alla guida del Pronto soccorso del Bolognini e Antonio Ranieri, direttore del dipartimento chirurgico dell’Asst Bergamo Est. Ma sempre ad Alzano si vaccineranno anche i presidenti degli Ordini dei Farmacisti e degli Odontoiatri, Ernesto De Amici e Stefano Almini, insieme a rappresentanti dei sindacati dei medici e ad altri esponenti del settore.

Giuseppe Remuzzi, primo vaccinato all’ospedale di Alzano

Per gestire e inoculare le prime 100 dosi del vaccino Pfizer-Biontech, un vero e proprio spiegamento di forze: in azione al Papa Giovanni XXIII ci sono tre medici, tre farmacisti e quattro infermieri che gestiranno due box, per vaccinare contemporaneamente due persone, mentre le altre in attesa leggeranno e firmeranno il consenso informato . A coordinare le operazioni Simonetta Cesa, direttore delle Professioni sanitarie e sociali, Daniela Borleri, alla guida dell’Unità di Medicina del lavoro, Giulia Bombardieri per la Direzione medica e Cristina Caldara, responsabile dei Processi socioassistenziali territoriali individuata come referente della campagna.

Per l’ospedale di Alzano Lombardo sono previste invece tre postazioni coordinate da tre medici e tre infermieri: a ricevere l’automedica di Areu con i vaccini c’è stata Delia Bonzi, direttrice della Farmacia dell’Asst Bergamo Est, ma oltre a lei saranno presenti anche gli altri direttori di struttura.

Entrambe le Asst – che hanno a disposizione 50 dosi ciascuna – hanno organizzato la giornata con un calendario preciso, che prevede all’incirca dieci minuti per ciascuna somministrazione. Tutti gli operatori sanitari che dovranno inoculare le dosi hanno seguito un corso di formazione a distanza messo a disposizione dell’Istituto Superiore di Sanità: l’ultimo aggiornamento proprio ieri pomeriggio.

