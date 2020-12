Prime dosi di vaccino a Bergamo e Alzano

Fontana: verso la vittoria contro il Covid Le prime dosi di vaccino anti-Covid sono arrivate poco prima di mezzogiorno di domenica 27 dicembre agli ospedali di Bergamo e Alzano dal «Niguarda» di Milano. Le foto e i video.

È partita dal piazzale dell’ospedale Niguarda di Milano intorno alle 11 di domenica 27 dicembre la prima automedica con le dosi di vaccino per Bergamo e Alzano, insieme a Codogno luoghi simbolo della pandemia. Dopo una breve cerimonia, le automediche da Niguarda sono partite verso i 13 hub della regione in cui vengono somministrate queste prime dosi di vaccino, dagli Spedali civili di Brescia, all’ospedale di Circolo di Varese, dal San Matteo di Pavia, all’ospedale di Alzano, al Giovanni XXIII di Bergamo. Poco prima di mezzogiorno le dosi di vaccino sono arrivate agli ospedali di Bergamo e Alzano.

L’arrivo delle dosi di vaccino all’ospedale di Alzano

La dottoressa Delia Bonzi, direttore Servizio Farmacia Asst Bg Est, ha accolto il vaccino all’ospedale di Alzano e spiega in un video come si conserva e somministra il vaccino anti-Covid. Il primo a riceverlo nel pomeriggio di domenica 27 dicembre sara Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS. Ecco l’elenco di tutti gli operatori sanitari che riceveranno le prime 100 dosi a Bergamo e Alzano.

A partire dalle 15 infatti cento bergamaschi riceveranno la loro dose di vaccino. Nella nostra provincia il farmaco della Pfizer-Biontech sarà inoculato sia all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo sia al Pesenti Fenaroli di Alzano: a riceverlo (con il richiamo fra 21 giorni) operatori sanitari e membri del mondo socio sanitario scelti per rappresentare le migliaia di lavoratori che hanno combattuto in prima linea contro il virus .

L’arrivo delle dosi di vaccino anti-Covid all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo

«Dal primo giorno ho sempre sostenuto che il vero cambio di passo ci sarebbe stato nel momento in cui avessimo avuto a disposizione il vaccino – ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – . Oggi è questo inizio: giornata fondamentale, dalla quale parte un percorso ancora abbastanza lungo ma verso la normalità, la riacquisizione delle nostre libertà che in questo periodo abbiamo dovuto comprimere. Una giornata nella quale il nostro pensiero deve andare innanzitutto a quelle persone che hanno perso la vita direttamente o hanno avuto parenti e amici colpiti duramente. Un pensiero anche a tutti coloro che in questi lunghi, faticosi e difficili mesi hanno contribuito a combattere questa terribile epidemia: i membri del mondo sanitario, i volontari, l’esercito».

Le dosi in partenza dall’ospedale «Niguarda» di Milano

Le prime 324 fiale sono arrivate all’ospedale milanese di Niguarda poco prima delle 8 a bordo di un mezzo dell’Esercito scortato dai Carabinieri. «Non è l’inizio del liberi tutti, ma ci fa guardare con più speranza al futuro» ha chiarito Fontana. «Oggi - ha proseguito il presidente Fontana - è una giornata importante anche per l’Unione Europea: se opera nel modo corretto, se si impegna nel modo giusto può essere fondamentale per il futuro del nostro Paese e dell’Europa. Guardiamo al futuro con maggiore serenità ma sempre con cautela, guardiamo con speranza al nostro futuro».

«Da quando è iniziata questa campagna sono arrivate subito un sacco di adesioni di medici, infermieri , OSS di tutti quelli che fanno parte del comparto della sanità, che è la prima categoria che va protetta» ha detto il governatore Fontana. Tra i primi a essere vaccinati nel vax day lombardo proprio i rappresentanti del mondo della sanità, da una OSS dello stesso nosocomio al primario del Sacco Massimo Galli, da Silvio Garattini a Fabrizio Pregliasco.

«Oggi è un inizio ma non pensiamo che sia terminata la pandemia»: lo ha sottolineato l’assessore al Welfare di regione Lombardia Giulio Gallera, partecipando questa mattina all’ospedale di Niguarda al lancio della campagna vaccinale Lombarda. Secondo Gallera ora è ’importante continuare a rispettare le regole di comportamento imposte dal virus e «prepararci a nuovi momenti di pressione sul sistema sanitario».

