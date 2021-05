Vaccini per gli over 50, boom di prenotazioni in Lombardia: sono 500mila Fontana: «Risultato straordinario».

In Lombardia le prenotazioni per le vaccinazioni della fascia di età compresa tra i 50-59 anni (non appartenenti a categorie prioritarie) nella mattinata di martedì 11 maggio hanno superato quota 500.000.

Un’adesione che il presidente della Regione Attilio Fontana - in un tweet - ha definito «straordinaria». Il governatore ha quindi evidenziato che «la Lombardia corre« e che ora «servono più vaccini».

