Val Seriana, controlli stradali anticovid

Su 500 veicoli fermati solo 4 violazioni Un conducente trovato ubriaco con un valore di oltre 3 volte il limite consentito.

Controlli del territorio in occasione del ponte dell’Immacolata, il Corpo di Polizia Locale Unione Insieme Sul Serio è stato impegnato con diversi servizi potenziati anche in orari serali, attuati in concomitanza con altri comandi di Polizia Locale sotto il progetto speciale di Regione Lombardia e da essa finanziato.

Da sabato a martedì ha effettuato controlli su circa 500 veicoli e oltre 600 persone e ha registrato solo 4 violazioni alla normativa anti Covid, di soggetti provenienti da fuori valle senza validi motivi

Nella serata di lunedì a Villa di Serio l’Unità Radiomobile ha intercettato un’autovettura che percorreva la statale a forte velocità, il conducente è apparso a prima vista alticcio, sottoposto all’etilometro è risultato avere un tasso di alcol nel sangue di oltre 3 volte superiore al limite consentito, tanto da non essere in grado di effettuare la seconda prova. Immediato il ritiro della patente, il sequestro dell’auto ai fini della confisca e anche la sanzione per mancato rispetto delle norme anticovid.

Sono state inoltre 45 le sanzioni elevate al codice della strada per violazione dei limiti di velocità, complice l’assenza o il poco traffico che hanno indotto gli automobilisti ad accelerare ben oltre il limiti di velocità, nonostante le condizioni metereologiche avverse di questo ponte.

