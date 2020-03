Valencia, due nuovi positivi

Ancora nessuna decisione ufficiale Due nuovi casi di coronavirus anche a Valencia, sede della gara di ritorno degli ottavi di Champions che l’Atalanta affronterà il prossimo 10 marzo, per un totale di contagi che sale a 17.

Decisioni ufficiali non sono ancora state prese, intanto ogni giorno pesano le diverse dichiarazioni pronunciate dalle autorità spagnole. Le ultime riportate dai media locali sono quelle di Ximo Puig, presidente della Generalitat Valenciana: «Voglio lanciare un messaggio di assoluta tranquillità di fronte all’eccessivo allarmismo».

Per quanto riguarda gli eventi sportivi di questa settimana e dei prossimi che coinvolgono squadre del Nord Italia, tutto verrà deciso in coordinamento con il Ministero della Salute: «Nel caso, sarà adottata la misura più efficace. Dobbiamo essere prudenti e non speculare». Ad Amsterdam, dove l’Uefa è riunita in congresso, non ci sono invece novità sul fronte più strettamente sportivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA