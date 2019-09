Traffico sulla ex statale 671 in una foto d’archivio (Foto by Fronzi)

Valle Seriana, 16 limiti in 30 chilometri

Dopo le multe ecco la proposta di riordino Su «L’Eco di Bergamo» la mappa dei limiti di velocità sulla 671 da Montenegrone a Rovetta. «Studiamo un adeguamento, tutelando i tratti a rischio».

Una revisione che ripesca dai cassetti le vecchie ordinanze, ma pure i progetti della strada, per tenere conto della conformazione di ciascun tratto e dunque dei limiti di velocità più adeguati per garantire la sicurezza in base ad appositi diagrammi. Gli uffici della Provincia sono alle prese con un lavoro certosino, per definire la proposta sui limiti di velocità della provinciale 671 che giovedì 19 settembre il presidente Gianfranco Gafforelli avanzerà in un incontro con il presidente della Comunità Montana e i comandanti delle polizie locali.

Le querelle viabilistiche dell’estate, tra abbassamento dei limiti Clusone-Rovetta e pioggia di multe da Casnigo in giù, si sono concentrate senza dubbio sulla strada della Valle Seriana. E hanno fatto emergere, tra l’altro, una situazione decisamente variegata sui limiti di velocità: su L’Eco di Bergamo di oggi pubblichiamo una mappa in cui si vede che in una trentina di chilometri la pressione massima consentita sull’acceleratore cambia almeno una quindicina di volte.

