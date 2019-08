Valverde, ancora rifiuti sulla ciclabile

Immondizia buttata in strada e vetri rotti La denuncia di un lettore: «Come tutte le domeniche mattine da mesi sulla solita panchina della ciclabile di Valverde ci imbattiamo in questo esempio di inciviltà».

Rifiuti abbandonati, bottiglie rotte e cocci sparsi un po’ ovunque. La pista ciclabile di Valverde è, ancora una volta, oggetto di segnalazione da parte dei nostri lettori che la domenica mattina la percorrono per una passeggiata nella natura. «Come tutte le domeniche mattine da mesi sulla solita panchina della ciclabile di Valverde ci imbattiamo in questo esempio di inciviltà, con vetri di bottiglie che sono pericolose per i pedoni e per i cani e forano le biciclette», denunciano uno di loro, allegando le fotografie che vedete pubblicate. Non è la prima volta che i frequentatori della ciclabile di Valverde lamentano questa situazione: un mese fa erano arrivate in redazione segnalazioni e fotografie dello stesso tenore.

