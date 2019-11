Vende rum abusivamente

Niente più reddito di cittadinanza Vendeva alcol e aveva anche una partita Iva nonostante percepisse il reddito di cittadinanza. A causa di una multa per vendita abusiva di rum è stata scoperta.

La vicenda a Modena e l’episodio riguarda una 39enne di origini bergamasche, residente in provincia di Pistoia. La donna, secondo gli accertamenti della polizia municipale e secondo quando dichiarato da Ansa, era venuta nella città emiliana l’estate scorsa, per vendere abusivamente alcolici durante una manifestazione.

Il nucleo antievasione tributi ha scoperto che la donna percepiva il reddito di cittadinanza e successivamente ha aperto anche una partita Iva, continuando a ricevere il beneficio economico, incompatibile per legge. Nel corso della manifestazione era stata multata per 5.164 euro. L’avvio della procedura di segnalazione ha fatto emergere che percepiva il reddito di cittadinanza dall’aprile 2019. È stata quindi denunciata per truffa ai danni dello Stato e l’Inps ha provveduto alla revoca del reddito e recupererà anche le somme versate, per oltre tremila euro.

