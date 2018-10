Via Bonomelli, fioccano le multe

Ma non si tratta di spacciatori Quattordici sanzioni staccate dalla polizia locale ad altrettanti ciclisti pizzicati in bicicletta sul marciapiede.

È questo il bilancio del primo giorno di applicazione della nuova ordinanza firmata dal sindaco Giorgio Gori che prevede il sequestro delle bici ai pusher che usano i marciapiedi, nella zona «calda» compresa tra le vie Bonomelli, Paglia, Paleocapa e Quarenghi. Ma i ciclisti sanzionati in via Bonomelli non erano corrieri della droga o perlomeno nessuno è stato trovato con sostanze addosso. «I casi individuati – dicono dal comando – non erano riconducibili ad attività di spaccio». I ciclisti sono stati però multati perché hanno infranto il codice della strada, che vieta di percorrere il marciapiede in bicicletta. Per i 14 bikers è scattata dunque la sanzione da 41 euro (ridotta a 28,70 se pagata entro 5 giorni) così come prevede la norma, applicabile in tutta la città.

