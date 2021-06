Via le mascherine all’aperto. Ma a Bergamo vince la prudenza I bergamaschi tengono la mascherina anche all’aperto nonostante ora non sia più obbligatoria nel nostro territorio così come in tutta Italia, ad eccezione della Campania e di Norcia che ha prorogato la protezione ancora per una settimana.

Prevale la prudenza, le varianti fanno paura e la comodità è tenerla anche per poter entrare e uscire da locali e negozi dove vige ancora l’obbligo di tenere la mascherina. E se proprio la calura non aiuta c’è chi la abbassa un po’ mentre è in giro per la città.

La mascherina resta quindi ancora utilizzata anche all’aperto e c’è anche chi non sa della novità: «Ma è comunque meglio tenerla, con le varianti non si sa mai» dicono alcuni passanti.

Lunedì 28 giugno a Bergamo ancora in molti con le mascherine

Da lunedì 28 giugno non c’è infatti più l’obbligo delle mascherine all’aperto ad accezione di spazi con assembramenti. Pian piano si sta tornando alla normalità e si mostrano i primi sorrisi nascosti per così tanti mesi. Il monito di tutti però è uno solo: non abbassare la guardia.

