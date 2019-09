Via Martinella, scontro all’incrocio

Il motociclista di 25 anni resta grave L’urto violentissimo domenica mattina 29 settembre. Il giovane di 25 anni resta in prognosi riservata.

È stato uno scontro violento tra un’auto e una moto quello che domenica mattina in via Martinella ha visto coinvolti due giovani di 21 e 25 anni. Ad avere la peggio è stato il conducente venticinquenne della moto, ricoverato ancora in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato trasportato in codice rosso, con alcuni traumi. Il giovane è ancora in condizioni critiche ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni e le informazioni raccolte sul posto, domenica mattina intorno alle 11,30 una Toyota Yaris grigia, guidata da F. F., un ragazzo di 21 anni residente a Bergamo, procedeva su via Correnti provenendo dal rondò delle Valli in direzione di Torre Boldone, quando all’altezza dell’incrocio con via Martinella ha impegnato l’incrocio per svoltare a sinistra, proprio verso via Martinella. In quel momento dalla direzione opposta proveniva M.C., 25 anni residente ad Alzano Lombardo, sulla sua moto Yamaha 500 di cilindrata che non è riuscito ad evitare l’auto andando a sbattere violentemente contro la portiera destra della vettura, che è poi finita contro un palo della luce. La moto è andata distrutta. All’incrocio con via Martinella, tra l’altro, per chi proviene dal rondò delle Valli in direzione della Valle Seriana la svolta a sinistra non è consentita.

