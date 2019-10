L’allestimento della gru gigante in via Pignolo

Via Pignolo, si monta una mega gru

Il cantiere occupa quasi tutta la via -Foto Nel pomeriggio di martedì 15 ottobre sono cominciati i lavori di un cantiere ed è apparsa una gru altissima.

Servirà per i lavori di riqualificazione di un palazzo della storica via del centro di Bergamo, ma la sorpresa che ha destato tra passanti e residenti è stata grande, quanto grande è la gru che nel pomeriggio di martedì 15 ottobre è stata montata in via Pignolo, nella parte di borgo subito dopo piazzetta Santo Spirito andando verso via Verdi.

Sotto la pioggia gli operai hanno montato una gru che si erge ben oltre il tetto dei palazzi .

