Via XX Settembre sorvegliata speciale

Ingressi contingentati nel pomeriggio Via XX Settembre contingentata. Oggi e domenica pomeriggio si potrà entrare in un numero limitato: è quanto deciso dal Tavolo tecnico di coordinamento delle forze dell’ordine. A contingentare gli ingressi la polizia locale.

Nella strada principale dello shopping di Bergamo oggi e domenica pomeriggio si può entrare in un numero limitato: è quanto deciso durante il Tavolo tecnico di coordinamento delle forze dell’ordine per contrastare i potenziali assembramenti che, come lo scorso fine settimana, potrebbero registrarsi in centro così come in Città Alta.

Nella mattinata di sabato 19 dicembre la situazione è regolare con un buon afflusso di persone, famiglie e coppie, che stanno facendo shopping nella zona di via XX Settembre. Il traffico è regolare e la situazione sotto controllo.

A contingentare gli ingressi nel pomeriggio c’è la polizia locale: la comandante Gabriella Messina ha infatti predisposto un servizio con otto agenti fissi, sia oggi sia domenica pomeriggio, collocati lungo via XX Settembre, agli ingressi di piazza Matteotti e piazza Pontida e delle vie laterali. Spetta loro il compito di verificare, ovviamente a occhio, l’eventuale presenza di un numero eccessivo di persone e, nel caso, bloccare l’ingresso di ulteriori cittadini per periodi limitati di tempo. È stata esclusa invece l’idea di un senso unico. Super attenzionate anche la Corsarola e le altre strade dello shopping, dove saranno presenti tutte le forze dell’ordine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA