Via Zanica, Corridoni e San Bernardino

La situazione dei cantieri stradali a Bergamo In vista della riapertura degli istituti della prossima settimana, in primo luogo, si è deciso di sospendere i lavori in via Zanica: saranno eseguiti gli allacciamenti lungo il tratto realizzato finora.

Continua il coordinamento sugli interventi stradali in corso in città nel tentativo di ridurre al minimo i disagi in vista della riapertura delle scuole: nelle scorse ore l’Assessore Marco Brembilla ha eseguito una lunga serie di sopralluoghi su tutti gli interventi attualmente in corso, concentrandosi sui cantieri di Unareti in via Zanica e di A2A in via Corridoni e via San Bernardino.

In via Corridoni servirà invece una settimana per raggiungere via Bianzana, ma rimane comunque, anche nei prossimi giorni, il doppio senso di circolazione lungo la via e saranno adattati i tempi semaforici degli impianti di via Bianzana e dell’incrocio con via Borgo Santa Caterina. Si ripartirà il prossimo anno, quando il teleriscaldamento arriverà al nuovo quartiere di Redona Centro. Il suggerimento, in caso di code, per chi percorre via Corridoni con provenienza Torre Boldone e Redona, è quello di svoltare in via Bianzana, percorrere via Serassi, via San Fermo, via Ghislandi, piazza Sant’Anna, via Angelo Mai per raggiungere il centro ed evitare - nei pochi giorni di cantiere ancora da realizzare – l’eventuale traffico come detto sopra

Anche in Via San Bernardino si va verso la sospensione del cantiere per il teleriscaldamento: ci vorrà qualche giorno per realizzare i collegamenti con i condomini per poi chiudere il cantiere e rinviarlo al prossimo anno. Nei prossimi giorni dei movieri favoriranno il flusso del traffico in ingresso in città negli orari di punta.L’invito è quello di girare in via Corti, proseguire lungo via Spino in direzione delle scuole e del centro città.

