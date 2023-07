Viadotto di Boccaleone chiuso per lavori: sabato sera di code a Bergamo

Lunghissime code e attese anche di oltre tre quarti d’ora nella serata di sabato a Bergamo in corrispondenza del viadotto di Boccaleone, chiuso per lavori di manutenzione dal 3 luglio scorso dalle 20 alle 6 del mattino. La mole di traffico del fine settimana ha causato il blocco degli accesi in entrambe le direzioni e non è bastata la riprogrammazione dei tempi semaforici in corrispondenza dell’incrocio sottostante con via Borgo Palazzo ad attenuare i disagi come dimostrano queste foto.