Viaggiare sul pullman nel weekend

Arrivano i biglietti per amici e famiglie A partire da lunedì 6 maggio saranno in distribuzione i nuovi biglietti giornalieri urbani «Family & Friends» utilizzabili nei weekend.

Pensati per facilitare il viaggio di più passeggeri insieme, i nuovi biglietti sono validi il sabato e nei giorni festivi nella zona urbana Atb (comune di Bergamo) e consentono un notevole risparmio per le famiglie o i gruppi di amici che possono spostarsi comodamente con autobus, funicolari e tram per tutto il giorno scegliendo la tipologia di ticket più adatta al proprio viaggio.

Ecco le opzioni

•3 passeggeri al costo 7.00 euro con un risparmio di 0.80 euro sul ticket singolo e di 3.50 euro sul biglietto turistico 24 ore città;

•4 passeggeri al costo di 9.00 euro un risparmio di 1.40 euro sul ticket singolo e di 5.00 euro sul biglietto turistico 24 ore città;

•5 passeggeri al costo di 10.50 euro con un risparmio di 2.50 euro sul ticket singolo e 7.00 euro sul biglietto turistico 24 ore città

I biglietti sono in vendita a partire da lunedì 6 maggio nell’Atb Point, presso la biglietteria della Funicolare di città e dalla app Atb Mobile. A seguire saranno disponibili anche nelle rivendite della città. Non saranno invece acquistabili presso le emettitrici automatiche.

