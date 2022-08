Viale Roma «ristretto» ma la viabilità d’agosto non ne risente

Da oggi, martedì 2 agosto, viale Roma è stata ristretta a una sola corsia per senso di marcia . I nuovi provvedimenti viabilistici sono stati introdotti per consentire l’avanzamento del cantiere di rifacimento del Sentierone. L’ordinanza comunale sarà operativa fino alle 19 di venerdì 30 dicembre e prevede diverse fasi.

Nella prima giornata il restringimento della carreggiata, con istituzione del limite di 30 km all’ora, non ha causato particolari code di mezzi o problemi alla mobilità . Tenuto conto dell’importanza dell’arteria sia in ingresso sia in uscita dalla città, il vero test sarà a fine agosto con il rientro dalle ferie.

Lunedì prossimo (8 agosto) verrà completamente aperta via Crispi per permettere l’accesso a via Borfuro e via XX Settembre, mentre il cantiere si sposterà totalmente sul lato di Palazzo uffici, ad esclusione della parte finale verso via Borfuro.