Vietata la vendita di bevande da asporto Movida, ordinanza anti assembramento

Movida, ordinanza anti assembramento La vendita di bevande da asporto, anche non alcooliche, è vietata tutti i giorni dalle 19 fino alle 7 del giorno successivo dal 18 giugno e fino al 31 luglio.

È stata firmata mercoledì 10 giugno a Bergamo l’ordinanza che vieterà la vendita di bevande d’asporto in città, dalla prossima settimana: un provvedimento che mira a evitare - spiega il Comune in una nota - soprattutto tra i più giovani, assembramenti e i comportamenti della cosiddetta movida, da evitare nei mesi di convivenza con il coronavirus, soprattutto nella città di Bergamo, così colpita dal virus nei mesi scorsi.

Gli uffici del Comune di Bergamo hanno appena concluso il lavoro per l’assegnazione degli spazi di somministrazione all’aperto che l’Amministrazione ha messo a bando nei giorni scorsi per cercare di costruire un grande dehor diffuso per venire incontro alle esigenze di baristi e ristoratori e della cittadinanza.

Il Comune ha messo a bando 6 luoghi diversi della città e ne sono stati assegnati 5 su 6. Non è stato assegnato il Parco della Crotta: è pervenuta una richiesta da un circolo/associazione privata, pertanto non rispondente ai parametri stabiliti dal bando, rivolto a esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Ecco l’assegnazione degli spazi:

Parco della Trucca: Bar Haiti, Il Circo Srl, Food Pontida Srl, Pontida Srl

Parco di Sant’Agostino: Comunità delle Botteghe – Osteria del vino buono, Pozzo Bianco, Fly Pub, Papageno, ELAV Kitchen, Vineria Cozzi, Tucan’s Pub, la birreria di Città Alta, Bar dell’Angelo, Gelateria Carmen

Parco della Crotta: non assegnato

Piazza Vecchia: Aggregazione il borgo in piazza – il Fornaio di Pesenti, il sole in bocca, l’Alimentari, Stekko, Profilo

Parco Brigate Alpine: Pizzeria Portofino

Area verde esterna al Parco Goisis – Caffè dei portici, Barrier, Borghetto, NUTOPIA, Tassino Eventi.

