Vigili del fuoco di Bergamo: due mezzi in partenza per l’Ucraina - Il video

La solidarietà di Bergamo verso la popolazione ucraina non si ferma: nella giornata di martedì 12 aprile partono da Bergamo due mezzi dei 50 che il Corpo dei Vigili del fuoco donerà all’Ucraina. «Sono mezzi che potranno dare supporto alla popolazione – spiega il Comando dei Vigili del fuoco di Bergamo -. Li stiamo fornendo in collaborazione con il meccanismo unionale e con la Protezione civile italiana. È un supporto materiale alle persone che hanno difficoltà in quei territori» per via della guerra.