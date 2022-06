Vigili del fuoco: Giordano Vincenzo nuovo comandante, Porrovecchio va a Brescia - L’intervista video

Cambio della guardia al comando provinciale dei vigili del fuoco: lunedì 20 giugno è stato l’ultimo giorno per l’ingegner Enrico Porrovecchio, che da martedì 21 passa il timone della guida dei pompieri bergamaschi al collega ingegner Giordano Vincenzo . Qust’ultimo è stato fino a ieri comandante provinciale a Mantova, incarico che manterrà in reggenza ancora per alcuni mesi.

Proprio com’è avvenuto per il suo predecessore, giunto in via Codussi lo scorso 6 dicembre prendendo il timone da Calogero Turturici, e mantenendo in questi sei mesi la reggenza di Bergamo pur restando comandante provinciale di Brescia, dove da oggi rientra in pieno servizio.