Vigili, tutte le sanzioni si pagano on line

Anche i verbali lasciati sul parabrezza Da qualche giorno le multe si possono pagare on line, basta accedere al sito del Comune di Bergamo.

Una prima sperimentazione, che consentiva di saldare i verbali solo una volta recapitati a domicilio, era stata attuata nel febbraio scorso. Ma ora è possibile pagare anche le multe lasciate sul parabrezza dagli agenti della polizia locale, avvalendosi degli sconti previsti se si paga entro 5 giorni dal sanzionamento.

L’assessore all’Innovazione Giacomo Angeloni dà la notizia alla presenza del «suo» ministro di riferimento, Marianna Madia, con delega alla semplificazione e pubblica amministrazione, giovedì a Bergamo per la tappa orobica di #Terzotempo, il tour delle città italiane per confrontarsi e verificare l’attuazione della riforma della pubblica amministrazione. E il voto per Palazzo Frizzoni è positivo.

