Village Christmas in piazza Dante

Arriva anche la baita per la pausa ristoro Non c’è solo piazza della Libertà, e non c’è solo la ruota panoramica in centro. In piazza Dante sbarca il Village Christmas, dal 22 novembre al 6 gennaio prossimo.

Tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 il consueto appuntamento organizzato da Ascom e Confesercenti di Bergamo colora con la sua presenza la storica piazza nelle vicinanze del Sentierone. Nelle casette di legno articoli regalo, accessori, dolciumi e specialità gastronomiche oltre alla novità di una baita adibita ad area ristoro.

Con qualche appuntamento da segnalare: il 1° dicembre sarà esposto un modello in Lego che riproduce Bergamo mentre il 14 dicembre dalle 15 spazio ai burattini con due spettacoli.

Particolare attenzione alla solidarietà: l’associazione L’Arca di Leonardo sarà presente con le sue iniziative e per tutto il periodo del villaggio di Natale sarà possibile ricevere una cartolina per partecipare all’estrazione settimanale di buoni spesa. Non mancherà la possibilità di fare una foto con Babbo Natale e la signora Natale. Nella serata di fine anno le casette resteranno aperte per festeggiare insieme al pubblico l’arrivo del 2020.

