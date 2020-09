Villaggio degli Sposi, cantieri«verdi»

Restyling per 5 parchi del quartiere Il Comune di Bergamo ha annunciato cantieri per il valore complessivo di 700 mila euro.

Restyling per cinque parchi cittadini, tutti nel quartiere del Villaggio degli Sposi: il giardino di Via Promessi Sposi, il giardino di Via Sant’Ambrogio, il giardino di Via Cave, il giardino di Via Galmozzi/Via Settembrini (Giardino Roggia di Ponte Perduto) e il giardino della Grumellina di via Moroni e via Tiepolo).

Complessivamente saranno investiti 700 mila euro e i cantieri che dureranno 180 giorni, dovrebbero partire nella tarda primavera del 2021. Gli interventi verranno scaglionati per non lasciare il quartiere sprovvisto dei suoi spazi verdi.

«Dopo aver ascoltato alcuni esponenti delle reti di quartiere e del comitato che hanno segnalato criticità e avanzato suggerimenti, andiamo a sistemare cinque parchi al Villaggio degli Sposi – spiega l’assessore al Verde Pubblico Marzia Marchesi -. Gli interventi si concentreranno sul rifacimento dei percorsi e dei vialetti che sono malmessi, interventi di manutenzione e sistemazione dei giochi, la creazione di aree cani, potature e nuove alberature».

© RIPRODUZIONE RISERVATA