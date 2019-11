Villaggio Sposi, dall’alba con il Thai Chi

fino a sera con la difesa personale I nuovi gestori degli impianti sportivi comunali del quartiere si presentano con quattro giorni di corsi gratuiti: da mercoledì 6 a sabato 9 novembre. A tutte le ore lezioni di attività sportive innovative aperte a ogni età e con assaggi di prodotti tipici. E il Papu prepara la scuola calcio di perfezionamento per i ragazzi.

Chiuso il capitolo dell’approvazione in Consiglio comunale, finalmente al Villaggio degli Sposi si può partire con il rilancio degli impianti sportivi «Don Bepo Vavassori». Nei giorni scorsi è stata firmata la convenzione tra il Comune e Rti, raggruppamento temporaneo d’impresa formato dall’Unione sportiva Villaggio Sposi, il Consorzio Ribes, la Cooperativa Why Not, Nutopia srl, la cooperativa Oikos e l’Asd Your Best Trainer. Ed è proprio quest’ultima, la «Ybt» in collaborazione con «Perform sport medical center», che nei prossimi giorni lancerà le sue attività al centro sportivo «Don Bepo Vavassori» del Villaggio degli Sposi.

Da mercoledì 6 a sabato 9 novembre si potranno osservare e provare gratuitamente le attività sportive che poi saranno proposte con l’avvio ufficiale della gestione degli impianti (doppio accesso: via Tommaso Grossi con ampio parcheggio pubblico e via Don Bepo Vavassori 7 con parcheggio davanti alle scuole medie). Si inizia mercoledì 6 alle 11 con «65+», cioè un allenamento a bassa-media intensità per mantenere un benessere fisico, alle 12,30 «Power balance», allenamento sulla forza, consigliato anche come presciistica, dalle 16,30 alle 18 karate per bambini e ragazzi, dalle 18 alle 20,30 judo e dalle 20,30 alle 22 karate per gli adulti.

Giovedì 7 dalle 9 alle 10 «Thai Chi adulti», alle 11 «Metabolic», allenamento con intensità costante, ideale per chi vuole sostenere un percorso dimagrante, alle 12,30 ginnastica posturale, dalle 17 alle 19 ginnastica ritmica. Venerdì 8 alle 11 «Training del cammino», attività fisica adatatta per soggetti affetti da Parkinson, alle 12,30 «X-Training», allenamento total body ad alta intensità, dalle 20 alle 21 «Aikido», un’arte marziale giapponese, costituito da movimenti fluidi, dalle 21 alle 22 Krav Maga, un sistema di tecniche di combattimento (difesa personale). Sabato 9 dalle 9,30 alle 10,15 «Yoga flow», alle 10,30 «Special training», alle 12 «X-training». In tutti e quattro i giorni «Nutopia» offrirà la colazione e prodotti tipici ai partecipanti.

Anche il Papu Gomez sarà coinvolto nel rilancio degli impianti sportivi del Villaggio degli Sposi

Quattro giorni di vetrina per iniziare a provare le attività che verranno organizzate negli impianti sportivi. Un rilancio che coinvolgerà anche Papu Gomez, il noto e amatissimo giocatore dell’Atalanta. Nell’operazione infatti è coinvolta anche la Perform di cui il Papu è socio. E in prospettiva l’idolo nerazzurro intende avviare al Villaggio degli Sposi una scuola calcio di perfezionamento per ragazzi e forse una scuola di formazione di allenatori e preparatori. Insomma, gli impianti del Villaggio si preparano a una nuova stagione da Champions.

