Violi M5S: «Soddisfatti del risultato,

siamo pronti a collaborare con Fontana» Il candidato del Movimento 5 Stelle in Regione, il bergamasco Dario Violi, commenta il voto e apre a una collaborazione a obiettivi con il nuovo presidente.

«Io sono molto soddisfatto del risultato tra il 19 e il 20%. Credo che se ce lo avessero detto un anno fa non so se ci avremmo creduto. Significa che abbiamo fatto un gran lavoro sul territorio in questi anni». Lo ha detto in conferenza stampa il bergamasco Dario Violi, candidato presidente alla Regione Lombardia per il Movimento 5 stelle, che si è piazzato terzo alle spalle di Fontana e Gori, commentando l’esito delle elezioni amministrative.

«Ho chiamato Attilio Fontana, gli ho fatto gli in bocca al lupo, per spiegargli che per evitare che faccia la stessa fine di Maroni noi siamo a disposizione. Lo abbiamo avvertito per tempo di stare attento alle persone che lo circondano. Ho ribadito a Fontana la disponibilità a collaborare come opposizione sui temi che interessano la vita dei lombardi e anche nella gestione di consiglio e giunta, soprattutto per quel che riguarda le nomine delle partecipate, dove troppo spesso abbiamo visto clientelismi. Lui si è detto disponibile a collaborare con noi», ha concluso Violi in una conferenza stampa convocata dopo il voto.

