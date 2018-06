Voto in Bergamasca, affluenza al 19.05%

Record ad Aviatico: ai seggi il 30.72% Si vota fino alle 23 in 11 Comuni della Bergamasca. I primi dati dell’affluenza dal Viminale.

È del 19.05% l’affluenza rilevata alle ore 12 negli 11 Comuni della Bergamasca che oggi vanno alle urne per le elezioni comunali in base ai dati raccolti dal Viminale. Alle precedenti elezioni omologhe alle ore 12, la percentuale era stata del 15.34%. La maggior affluenza in Bergamasca si è registrata ad Aviatico con una punta del 30.72% di votanti, la più bassa a Cenate Sopra con l’11.64%. Negli altri Comuni: a Capriate affluenza al 16.90%, a Casnigo al 18.04%, a Mapello al 18.85%, Oltre il Colle 21.09%, Paladina, 21.32%, Pianico 27.55%, Piazzolo 18.75%, Serina 18.94%, Villa d’Ogna 24.79%. A Calolziocorte in provincia di Lecco l’affluenza alle 12 era del 16.88%.

La media nazionale si attesta sul 19,82% rilevata alle ore 12 in 623 comuni dei 760 chiamati alle urne per le elezioni comunali sulla base dei dati raccolti dal Viminale. Alle precedenti elezioni omologhe, alle ore 12, la percentuale era stata del 14,48%. Il dato non tiene conto del risultato della Sicilia, gestito direttamente dalla Regione e non dal Viminale.

