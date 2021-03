Voucher «Covid-19» con Atb

Utilizzabile anche per l’acquisto di biglietti Atb comunica che da lunedì 8 marzo i clienti che hanno ottenuto il voucher di rimborso per il mancato utilizzo dell’abbonamento durante il periodo di lockdown (marzo e aprile 2020) possono convertirlo, per l’intero valore, in credito a scalare da spendere per l’acquisto di biglietti con l’App Atb Mobile.

Il voucher può essere utilizzato entro un anno dall’emissione: una volta convertito in credito a scalare non può più essere utilizzato per rinnovare gli abbonamenti ma unicamente per acquistare i biglietti. Se la conversione non viene effettuata il voucher resta valido fino alla scadenza per acquistare o rinnovare un abbonamento.

Per effettuare la conversione in credito a scalare i titolari del voucher in corso di validità e non ancora utilizzato devono collegarsi al sito www.atb.bergamo.it e accedere o registrarsi alla sezione [email protected]: dal menù «Trasporto Pubblico» si prosegue sulla pagina «Converti il voucher» inserendo i dati del voucher (l’azienda che lo ha rilasciato, il numero della b-card o della tessera extraurbana e il codice del voucher) per trasformarlo in credito a scalare.

Il credito ottenuto dalla conversione del voucher è spendibile sull’App Atb Mobile, disponibile gratuitamente per Ios e Android. Dopo aver scelto il ticket Atb che si vuole acquistare – singolo, da una a cinque o più zone, oppure turistico 24 ore e 72 ore – si deve selezionare «Utilizza credito a scalare» e inserire il numero del voucher. Il credito può essere utilizzato sia dall’abbonato che ha richiesto il voucher che dai familiari, scaricando l’app e inserendo il numero del voucher.

L’utente che ha richiesto la conversione può consultare il proprio credito residuo e la lista dei movimenti effettuati dal proprio profilo [email protected] oppure dall’app Atb Mobile. In caso di credito insufficiente è possibile integrare la differenza pagando con carta bancaria.

L’opzione è attiva anche per i clienti in possesso di un voucher per abbonamenti cumulativi, rilasciato da Atb o da un operatore extraurbano (Arriva Sab, Agi, Autoservizi Locatelli, Tbso), per la sola quota dell’abbonamento riferita all’area urbana Atb. Per la quota extraurbana è necessario rivolgersi all’operatore di competenza.Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: www.atb.bergamo.it

