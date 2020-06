Zona rossa, a Bergamo riunione pm Altri testi e consulenti in campo

Zona rossa, a Bergamo riunione pm

Nella giornata di lunedì 15 giugno il procuratore facente funzione di Bergamo Maria Cristina Rota e i pm che indagano su più fronti nella gestione dell’emergenza Covid nella Bergamasca, dopo la trasferta romana e le audizione sulla mancata zona rossa a Nembro e ad Alzano, sono stati per gran parte della mattinata in riunione operativa anche per organizzare il lavoro: non è esclusa la convocazione di altri testi, ma dovranno analizzare le carte raccolte e incrociarle, oltre che con i dati epidemiologici (per questo si avvalgono dell’ ausilio di un consulente esperto) con i verbali dei massimi esponenti del Governo, della Regione e degli industriali della Lombardia per definire quella che il Procuratore Rota ritiene «una questione complessa» da risolvere.

Il nodo è se il non isolare i due comuni, come era accaduto per quelli del Lodigiano, e trasformare tutta la Lombardia in zona rossa sia da ritenere una scelta politica e, quindi, insindacabile, oppure un atto amministrativo per il quale si potrebbe configurare un reato.

Nel caso in cui si dovesse decidere, e al momento appare l’ipotesi più probabile, che si sia stata una mera scelta politica, la ricostruzione dei fatti di quei giorni dei primi di marzo, quando il numero dei contagi era già alto, farà da quadro di fondo per andare avanti con gli accertamenti sulle altre due tranche di inchiesta su cui ci sono già indagati: quella sulle morti nelle Rsa e soprattutto quella più concreta sull’anomala riapertura del pronto soccorso dell’ospedale Alzano. Filone per il quale è in corso una consulenza (per capire per esempio se erano stati stesi protocolli per evitare l’epidemia, se erano aggiornati e se sono stati rispettati) e si sta andando avanti con la audizioni di operatori e medici, che si aggiungono alle deposizioni dei vertici della Asst di Bergamo Est, del presidio ospedaliero e dell’ex dg della sanità Luigi Cajazzo, per arrivare a definire le responsabilità.

