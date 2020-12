Zona rossa? Un vertice per decidere

Dubbi sul rientro delle scuole superiori Una riunione per decidere i ritocchi per le feste. Due ipotesi: una zona rossa per tutta l’Italia, «qualche ritocchino» come anticipato dal premier Conti. Dubbi anche sulla rientro a scuola degli studenti delle superiori per il 7 gennaio.

Restano distanze nel governo sulle nuove misure da adottare a Natale per contenere i contagi da Coronavirus. Una riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione è in programma mercoledì 16 dicembre, per valutare il da farsi anche alla luce del parere dato dal Cts.

La riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza si terrà all’ora di pranzo circa. Un orario non è stato ancora fissato ma, stando a quanto spiegano fonti di Governo, orientativamente la riunione si terrà subito dopo l’intervento di Conte all’incontro organizzato dalla Commissione straordinaria sui diritti umani (intervento previsto alle 12.30). È iniziato alle 9.30 invece l’incontro tra governo e Regioni sulle nuove misure restrittive.

Il premier Giuseppe Conte ha dato per scontato qualche «ritocchino» alla stretta natalizia, per inasprirla di più: «Non possiamo abbassare la guardia» ha dichiarato. I ministri Pd e Leu continuano a spingere per chiusure da «zona rossa» in occasione delle festività, mentre più prudenti sarebbero i rappresentanti di M5s e Iv.

Emerge intanto qualche preoccupazione nella maggioranza anche per la riapertura delle scuole il 7 gennaio: il timore è che i dati epidemiologici possano consigliare un ritorno in classe degli studenti delle superiori più graduale di quanto immaginato e anche su questo ci si dovrebbe confrontare nei prossimi giorni.

