Ztl, pass per residenti, rifiuti

Dal Comune proroghe e agevolazioni Il Comune di Bergamo, nel tentativo di agevolare i propri concittadini in questi prossimi giorni di restrizioni, ha preso una serie di provvedimenti, deroghe e proroghe.

Slitta l’obbligo di utilizzo dei sacchi con codice a barre per la raccolta differenziata: la novità, comunicata nelle scorse settimane, accompagnata dall’installazione dei punti automatici per il ritiro dei sacchi nei quartieri di Bergamo, non entrerà in vigore fino al 1 gennaio 2021, salvo ulteriori proroghe valutate in base all’andamento delle limitazioni. I cittadini potranno dunque continuare a conferire i rifiuti con le modalità già in vigore precedentemente e con i sacchi non codificati già in dotazione. Potranno ovviamente usare anche i nuovi sacchi codificati, se già ritirati. I distributori automatici resteranno comunque in funzione anche nei prossimi giorni. Si consiglia di consultare il sito del Comune di Bergamo (banner «mi piace un sacco» in homepage) per eventuali limitazioni all’accesso degli spazi che ospitano i distributori stessi.

Sono prorogati fino al 31 gennaio i pass per residenti in scadenza nelle prossime settimane.

Già esiste a Bergamo la possibilità per gli esercizi commerciali che consegnano cibo pronto al consumo di accreditare il proprio mezzo di trasporto per fare consegne all’interno delle Zone a Traffico Limitato. A partire da lunedì 9 novembre e fino al 31 gennaio saranno ampliate le possibilità di accesso alle Ztl per gli esercizi di prodotti alimentari che consegnano la spesa a domicilio. In entrambi i casi le richieste vanno inviate all’indirizzo [email protected] L’accesso alle Ztl sarà consentito solo dopo aver ricevuto conferma dell’accredito.

