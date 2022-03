A Bergamo chitarre del Settecento con «I lunedì dell’Estudiantina»

Duo ligure. Per l’ottavo appuntamento della rassegna «I lunedì dell’Estudiantina» arrivano in città lunedì 14 marzo Roberto Noli e Luca Soattin, presso la Chiesa dell’ex monastero San Fermo, in città bassa.

A Bergamo torna protagonista la musica per chitarra del Sette e Ottocento, grazie a un duo musicale che negli ultimi dieci anni ha fatto conoscere la semplicità e la chiarezza di questo periodo compositivo in giro per tutta Europa, con concerti in Francia, Germania, Regno Unito, Danimarca, Finlandia e persino nelle più remote Isole Faroe.

Per l’ottavo appuntamento della rassegna «I lunedì dell’Estudiantina», infatti, arriva in città lunedì 14 marzo il duo ligure composto dai chitarristi Roberto Noli e Luca Soattin: l’appuntamento è per le ore 21 presso la Chiesa dell’ex monastero San Fermo, in città bassa (ingresso libero fino ad esaurimento posti con green pass rafforzato e mascherina Ffp2). In questa nuova location suggestiva ed elegante la rassegna - organizzata in collaborazione con la Fondazione Mia, l’Istituto Comprensivo V. Muzio, il Liceo Musicale P. Secco Suardo e l’assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo – torna a proporre al pubblico i timbri della letteratura originale per la chitarra storica.

Chiesa di San Fermo, a Bergamo

(Foto di Colleoni) Dopo gli studi al Conservatorio di musica Niccolò Paganini di Genova, Noli e Soattin si sono infatti specializzati in chitarra e musica da camera dell’800 con Claudio Maccari e Paolo Pugliese presso il Dipartimento di Musica Antica della Scuola Civica «Claudio Abbado» di Milano, un interesse sfociato in un profondo lavoro di ricerca ed esecuzione che ha portato i due musicisti a tenere lezioni sul tema dell’iconografia musicale e della prassi storica del repertorio chitarristico presso l’Universitá di Cremona e Pavia.

A ridare vita alle sonorità dei secoli scorsi tra le braccia dei due musicisti liguri saranno strumenti originali, incordati con corde in budello e seta filata, in particolare due splendidi esemplari a cinque corde della liuteria francese del Settecento

Strumenti originali