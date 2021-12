Accademia dello Sport per la Solidarietà: in un video la generosità che ha illuminato il buio della pandemia L’associazione, impegnata nell’ambito della promozione sociale e socio-sanitaria, ha realizzato un video in cui racconta la bellezza della solidarietà ai tempi del Covid.

Un video che ci riporta al marzo 2020, al buio della pandemia che ha avvolto Bergamo. Ma che ci ricorda anche quanto la solidarietà ci abbia fatto bene, abbiamo aiutato molte famiglie ad affrontare un momento di isolamento e paura , grazie a chi ha contribuito con generosità alla costruzione dell’ospedale da campo alla Fiera di Bergamo, a fornire agli ospedali i presidi sanitari come bombole d’ossigeno e caschi per la respirazione dei ricoverati in Terapia intensiva per Covid.

C’è tutto questo e tanto altro nel video realizzato per le feste natalizie dall’Accademia dello Sport per la Solidarietà, guidata da Giovanni Licini . L’associazione organizza annualmente tornei che consentono una significativa raccolta di donazioni a favore delle associazioni impegnate nell’ambito della promozione sociale e socio-sanitaria. Da oltre trentacinque anni l’Accademia dello sport per la solidarietà persegue l’obiettivo dell’eccellenza in un impegno che si traduce in aiuti concreti devoluti sul territorio attraverso progetti importanti, a partire dalle donazioni di sofisticate strumentazioni mediche.

Negli ultimi quindici anni le donazioni hanno raggiunto complessivamente il milione e 400 mila euro. E nel video si ricorda proprio questo, quanto la solidarietà sia contagiosa e realizzare grandi progetti sarebbe impresa ardua senza il piccolo o grande contributo di tutti.

