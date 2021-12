Addio a Lina Wertmuller, prima donna candidata all’Oscar come miglior regista La regista aveva 93 anni e si è spenta nella notte di mercoledì 8 dicembre a Roma.

È morta Lina Wertmuller. La regista aveva 93 anni e si è spenta nella notte di mercoledì 8 dicembre a Roma. All’anagrafe Arcangela, era nata a Roma il 14 agosto 1928 ed aveva firmato film come «Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto», «Pasqualino settebellezze», «Mimì metallurgico» segnando la storia della commedia italiana.

Tre anni fa aveva ricevuto a Los Angeles l’Oscar alla carriera. Fu un riconoscimento che la regista dedicò a Enrico Job, il compagno di una vita, da cui ebbe la figlia Maria. Proprio con Job si trasferì nella vicina Franciacorta dove i due vissero in una grande villa a Paderno, terra natale del marito scomparso nel 2008.

Lina Wertmuller è stata la prima donna candidata all’Oscar come migliore regista per il film Pasqualino Settebellezze nella cerimonia del 1977, cinque anni prima era stata la prima donna in concorso a Cannes, con Mimì metallurgico 1972.

© RIPRODUZIONE RISERVATA