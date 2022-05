Al Circolino in campo il basket Nba. Mamoli e Pettene presentano «Basketball journey»

Di questo è altro si parlerà giovedì sera al Circolino di Città Alta (vicolo Sant’Agata 19) con Alessandro Mamoli e Michele Pettene, autori di «Basketball journey», un viaggio on the road per riscoprire i miti, i luoghi e i protagonisti del basket Usa, e non solo. Sarà una serata senza time out quella organizzata da Three Throws in collaborazione con Radical Hooper, Boca Basket 89, King of the Pilo e Circolino Città Alta. Palla a due giovedì 26 maggio alle 20,45, ingresso libero con prenotazione obbligatoria a [email protected]