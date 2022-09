Al Kilometro Rosso la Carrara e la Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia insieme per il 2023

Il 2023, anno in cui Bergamo e Brescia saranno Capitale Italiana della Cultura, è vicino e le Pinacoteche delle due città, Accademia Carrara e Pinacoteca Tosio Martinengo, proseguono le loro iniziative congiunte questa volta come promotori di un progetto speciale dedicato al pubblico «di passaggio». Da qui le gigantografie di due capolavori di Raffaello, simboli delle rispettive collezioni: il San Sebastiano per la Carrara e il Cristo benedicente per il museo bresciano. Due gigantografie sono state applicate ai portali del Kilometro Rosso, che corrono paralleli all’autostrada A4.

Kilometro Rosso - tra i principali distretti europei di innovazione, centro di incontro tra ricerca e impresa volto a generare sinergie tra attività imprenditoriali, laboratori, servizi professionali e alta formazione – è stato individuato come luogo d’elezione, anche per la qualità del design di Jean Nouvel, per ospitare il progetto culturale attraverso le riproduzioni delle due opere che salutano i viaggiatori, chi passa e potrà incuriosirsi o, infine, le persone che vivono Kilometro Rosso come luogo di lavoro. Le immagini dei capolavori di Raffaello sono state ottenute con una tecnica di acquisizione in gigapixel per garantire altissimi livelli di qualità, dettaglio e fedeltà cromatica nelle due gigantografie.